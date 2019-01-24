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В ВКО рецидивиста, убившего своих братьев, приговорили к 18 годам тюрьмы

Судьей были озвучены отягчающие обстоятельства преступления – опасный рецидив преступления и совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Фото : infoteka24.ru24 января 2019, 14:56

Межрайонный уголовный суд ВКО рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Н., который в ночь на 5 сентября 2018 года в поселке Глубокое в результате распития спиртных напитков и возникшей ссоры, совершил убийство двух младших братьев, умышленно нанес ножом по четыре удара в область жизненно важных органов потерпевших, передает Zakon.kz.

Впоследствии, облив растворителем одного из братьев, поджог его спичками. Оставив своих братьев в горящем доме, скрылся с места совершения преступления.

Анализируя причины и условия совершения преступления, суд вынес частное постановление в адрес Акима Глубоковского района и начальника Департамента полиции ВКО. Осужденный Н. был судим в 2014 году за нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. 2 августа 2018 года он освободившись из мест лишения свободы, на путь исправления не встал и через месяц совершил особо тяжкое преступление. Установлено, что участковыми инспекторами на ненадлежащем уровне проводилась профилактическая работа с ранее судимым Н. Предоставленный сам себе, он не трудоустроился, злоупотреблял спиртными напитками и на путь исправления не встал.

Судья Б.А.Касенов после оглашения приговора суда в отношении обвиняемого разъяснил, что суд учел смягчающие обстоятельства преступления, а именно, признание вины подсудимым Н., принесение извинения перед матерью и выжившим братом и противоправность поведения потерпевших. Также судьей были озвучены отягчающие обстоятельства преступления – опасный рецидив преступления и совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО житель поселка Глубокое гражданин Н. признан опасным рецидивом и виновным в совершении уголовных правонарушений предусмотренных статьями 99 часть 2 пункт 3 и 24 части 3 , 99 часть 2 пункт 1 Уголовного Кодекса РК и и приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности и принудительным лечением от алкоголизма.

Приговор не вступил в законную силу.


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