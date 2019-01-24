Элитный внедорожник протаранил скорую с роженицей в Костанае

Роженица травм не получила.

В Костанае скорая с роженицей в салоне попала в серьезное ДТП, передает Zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Авария произошла 24 января на перекрестке Таулсиздик (Тарана) - Майлина - примерно в полдень.

В автомобиле ехали санитарка и беременная женщина. Санитарка после произошедшего была доставлена в больницу на обследование. Роженица травм не получила.

Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения Жилкибаева, спецмашина перинатального центра двигалась по главной дороге, водитель правил движения не нарушал. Но со второстепенной в машину въехал автомобиль Lexus.

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