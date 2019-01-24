Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Элитный внедорожник протаранил скорую с роженицей в Костанае

Роженица травм не получила.

Фото : КН24 января 2019, 15:48

В Костанае скорая с роженицей в салоне попала в серьезное ДТП, передает Zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Авария произошла 24 января на перекрестке Таулсиздик (Тарана) - Майлина - примерно в полдень.

В автомобиле ехали санитарка и беременная женщина. Санитарка после произошедшего была доставлена в больницу на обследование. Роженица травм не получила.

Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения Жилкибаева, спецмашина перинатального центра двигалась по главной дороге, водитель правил движения не нарушал. Но со второстепенной в машину въехал автомобиль Lexus.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты