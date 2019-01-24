В Астане планируется строительство девяти улиц

Также в столице реализуется строительство проекта "Юго-Западный обход города Астаны", который разгрузит транспортную нагрузку на улицы примерно на 10%.

В Есильском районе Астаны планируется строительство 9 улиц, рассказал аким района Тулеген Закарьянов, передает Елорда Инфо.

"В прошлом году сделано немало, но в 2019 году предстоит еще больше работы. Реализуется строительство проекта "Юго-Западный обход города Астаны". В его рамках будет создан участок, являющийся частью кольцевой дороги К-1, предусмотренной Генеральным планом развития Астаны, который замкнет дорожное кольцо вокруг города. Это обеспечит возможность направлять потоки автотранспортных средств, следующих транзитом через город, в объезд столицы, а также выведет грузовой автотранспорт за пределы города и позволит разгрузить транспортный поток в столице. Автомагистраль поделена на 4 участка, включает в себя 3 моста и 4 транспортные развязки", - рассказал Тулеген Закарьянов.

Как пояснил аким, к юго-западному обходу наиболее близко расположены проспект Кабанбай батыра, шоссе Коргалжын, интенсивность движения с данных участков может на 10% перейти на трассу. После ввода в эксплуатацию юго-кольцевая дорога приобретет замкнутую цепочку дорог объездной трассы. Предполагается, что существующий поток по объездным трассам может на 50% перейти на юго-западный обход.

Новые улицы Есильского района Астаны:

Строительство улицы № 31 - на участке от проспекта Туран до канала Нура-Есиль в городе Астане;

Строительство улицы № 26 - на участке от проспекта Туран до улицы № 37 (ул. Жидели);

Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улиц в границах №199, Е16, Е41, Е17 в городе Астане;

Строительство улицы Хусейна бен Талала - на участке от проспекта Туран до улицы Бейсековой;

Строительство моста через реку Есиль по проспекту Тәуелсіздік;

Строительство дорог жилого массива в границах улиц Орынбор, № 39, № 26, №31 (улицы № 37, 38, 28) в городе Астане;

Строительство улицы № 29 - на участке от пр. Мәңгілік Ел до проспекта Тәуелсіздік;

Строительство улицы Е22 - на участке от проспекта Туран до улицы Е102 к МЖК "САТ Констракшн" групп;

Строительство улиц Е10, Е30, Е15, Е25 в городе Астане.

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