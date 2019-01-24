Курс доллара немного снизился на дневных торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 377,62 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 377,62 тенге за доллар при объеме торгов 131,6 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 377,73 тенге за доллар (-0,81 тенге), суммарный объем торгов – 173,45 млн USD (+61 750 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7245 тенге за рубль при объеме торгов 20 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,7245 тенге за рубль (+0,0133 тенге), суммарный объем торгов – 20 млн рублей (+8 000 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 377,1-378,7 тенге, евро - 428,5-431,5 тенге, рос.рубля - 5,71-5,76 тенге.

В торгах приняли участие 20 банков.

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