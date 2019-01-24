В Астане прокуроры снизили количество убийств на 35%. Как им это удалось

Столичные прокуроры рассказали, как снизили показатели криминала по всем видам преступности.

Прокуроры Астаны подвели итоги работы за год, рассказав об улучшении показателей преступности. В частности количество убийств в столице уменьшилось на 35%, передает Zakon.kz.

В Астане количество задержанных уменьшилось на 13% (с 1 484 до 1 284). Несмотря на гуманизацию и при ежегодном росте населения на 40 тысяч человек, удалось снизить преступность на 24% (в 2017 год на 19%). Основные силы были направлены на борьбу с кражами и преступлениями против личности.

"Проведены проверки мест скупки краденого на рынках и ломбардах. Гражданам разъяснены последствия наступления уголовной ответственности за скупку краденных вещей. Усилен контроль за оборотом алкогольной продукции в ночное время. Удвоено патрулирование в районах увеселительных заведений, активизирована разъяснительная работа с предпринимателями об ответственности, вплоть до отзыва лицензий и уголовного преследования за допущение массовых беспорядков, возникающих вследствие незаконной продажи спиртных напитков и необеспечения безопасности граждан", - говорится в сообщении.

На территории жилых комплексов, сотрудниками прокуратуры совместно с органами внутренних дел проведено более 800 сходов с жильцами домов, автовладельцами и представителями КСК, до сведения которых доведены методы воров по хищению из квартир и машин. В рамках медиаплана по профилактике мошенничества сняты видеоролики (транслируются в ЦОНах, автобусах и других местах массового скопления людей) и опубликован ряд публикации, в которых раскрываются способы и методы мошенников, а также имеются рекомендации о том, как не стать их жертвой.

В частности, опубликована статья о новом виде мошенничества, где приводятся примеры недобросовестного оказания услуг по изготовлению мебели, причинившие ущерб нескольким десяткам граждан. Все эти меры в совокупности позволили снизить убийства на 35% (с 48 до 29), причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть на 30% (с 23 до 16), краж на 27% (с 19 559 до 14 210), грабежей на 25% (с 1 090 до 815), разбоев на 10% (с 51 до 46).

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