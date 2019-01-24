В Туркестане разработают схему развития около 200 населенных пунктов

В прошлом году было разработано 77 схем развития и застройки территории населенных пунктов с численностью населения до 5000 человек.

На прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций с докладом о проделанной работе за 2018 год выступил исполняющий обязанности руководителя управления архитектуры и градостроительства Туркестанской области Бактыбай Дуйсебеков, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

По словам спикера, в прошлом году было разработано 77 схем развития и застройки территории населенных пунктов с численностью населения до 5000 человек. В текущем году планируется разработать 188 схем населенных пунктов. Что касается вопросов незаконного строительства, по 110 объектам были приняты соответствующие меры, на сегодня проводится работа в отношении 129 объектов.

"Управлением архитектуры и градостроительства, в соответствии с реализацией программы "Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру", на территории области было выявлено 500 памятников, в том числе по 100 объектам составлен список совместно с областным управлением культуры. Кроме того, областным управлением архитектуры и градостроительства разработаны следующие эскизные проекты. Это проект макетов под открытым небом исторических объектов, расположенных на карте области, проект "Дом Дружбы", который будет построен в районных центрах области. Разработан и представлен проект историко-этнографического комплекса "Казыгурт-кеме қалған" в Казыгуртском районе. Кроме того, запланировано благоустройство мемориального историко-культурного комплекса "Ордабасы" в Ордабасинском районе. Установлен памятник трем биям. В этом году планируется продолжить работу по благоустройству", - сказал Б.Дуйсебеков.

Наряду с этим, в ходе пресс-конференции спикер рассказал об итогах проведенного конкурса на новый герб Туркестанской области. Согласно информации, в прошлом году в сентябре месяце был объявлен конкурс, призовой фонд которого составил 1 млн. тенге. В конкурсе приняли участие 50 авторов, из них отобраны 3 работы (№50, №40, №11), в результате голосования 1-е место заняла работа №50. Его авторы Ж.Туймебаев, Е.Толепбай, А.Жайлаубаев (г.Алматы), 2 место - №40, авторы: М. Ердесова, А.Даулет, А. Садуакасова, Д.Тулепов (г.Шымкент), и 3-е место досталось автору работы №11 Ж.Буркитбаеву (г.Шымкент).

Вместе с тем, по словам руководителя, областное управление архитектуры и градостроительства, в первую очередь, уделит внимание вопросам завершения топографических съемок, регулированию внешних транспортно - воздушных перевозок, железнодорожным и автомобильным дорогам, разработке схем по озеленению прилегающих к городу территорий.

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