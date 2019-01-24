Молодежный лидер: Поддержка Президента вселяет уверенность в будущее
Глава государства Нурсултан Назарбаев особое внимание уделил студенческой молодежи.
Фото : Facebook24 января 2019, 17:36
Председатель общественного объединения "Жалында жастар" Казыгуртского района Туркестанской области Сардор Исманов считает, что поддержка Президента вселяет уверенность в будущее, передает Zakon.kz.
В своем выступлении Глава государства Нурсултан Назарбаев особое внимание уделил студенческой молодежи, отметил Сардор Исманов.
"Глава государства напомнил, что в Пяти социальных инициативах на 2018-2019 годы дополнительно выделено 20 тысяч грантов, а до 2022 года будет введено 70 тысяч мест в новых общежитиях. Президент также поручил Правительству поработать над тем, чтобы на 30 процентов повысить стипендии студентам-волонтерам. Я работаю с учащейся молодежью, они — будущие студенты. Веду курсы английского языка, провожу туристические экскурсии, мои ребята занимаются и волонтерской работой. Трансляцию встречи Елбасы с молодежью смотрел вместе с ребятами. Поддержка молодежи Главой государства вселяет в нас уверенность в завтрашнем дне", - отметил Сардор Исманов.
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