Кто в Казахстане зарабатывает больше

В 2018 году в Казахстане самыми востребованными профессиональными областями для работодателей стали: продажи, бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия, административный персонал и др.

Самой высокооплачиваемой профессиональной областью 2018 года стала "Высший менеджмент". На втором месте по размеру заработной платы с максимальным окладом в 825 000 тенге расположились такие профессиональные области, как "Государственная, некоммерческие организации", "Добыча сырья", "Консультирование", "Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты", передает Zakon.kz со ссылкой на исследование сайта hh.

Согласно проанализированным данным на сайте, в 2018 году в Казахстане самыми востребованными профессиональными областями для работодателей стали: продажи, бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия, административный персонал, информационные технологии, интернет, телеком, маркетинг, реклама, PR.

В области продаж наиболее востребованными являются кандидаты с опытом работы от года до трех лет, так же в данной профессиональной области предоставляется возможность трудоустройства кандидатам, не имеющим опыта работы в сфере продаж. Менеджер по работе с клиентами, прямые продажи, розничная торговля, торговые сети, продавец в магазине – наиболее востребованные специализации в данной сфере. Максимальная заработная плата в данной сфере составляет 638 000 тенге.

В области административного персонала наиболее востребованными являются управляющие офисом, секретари, делопроизводители и персональные ассистенты. Требования к данным соискателям: опыт работы от года до трех лет, полная занятость и полный рабочий день. Работодатели специалистам в данной области готовы оплачивать до 451 501 тенге.

В сфере бухгалтерских услуг работодатели выдвигают требования к опыту работы от года до шести лет, на полную занятость и полный рабочий день. Лидирующими специализациями в данной области являются бухгалтер, первичная документация, учет счетов и платежей. Максимальный размер заработной платы составил 495 000 тенге.

В области информационных технологий и телекоммуникаций активно требуются программисты-разработчики, инженеры, системные администраторы на полную занятость с опытом работы от года до трех лет. Максимальная заработная плата указана в размере 760 018 тенге.

В области маркетинга, рекламы и PR популярны специализации – менеджеры по работе с клиентами, PR, маркетинговые коммуникации, интернет-маркетинг, продвижение, социальные мероприятия. Опыт работы так же важен и составляет от года до трех лет. 557 348 тенге - наибольший размер заработной платы, указанный в вакансиях 2018 года.

Кто же получает больше всего?

Самой высокооплачиваемой профессиональной областью текущего года является "Высший менеджмент". Должности из этой профессиональной области предполагают большой круг обязанностей, высокий уровень ответственности и ненормированный график работ. Неудивительно, что размер заработной платы для таких вакансий оценивается высоко. Максимальная заработная плата в данной области составила 1 512 500 тенге.

На втором месте по размеру заработной платы с максимальным окладом в 825 000 тенге расположились такие профессиональные области, как "Государственная, некоммерческие организации", "Добыча сырья", "Консультирование", "Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты", "Страхование".

Третье место разделили между собой профессиональные области "Информационные технологии, интернет, телеком", "Медицина, фармацевтика", "Строительство, недвижимость" с максимальным размером заработной платы в 760018 тенге.

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