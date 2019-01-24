Казахфильм объявил кастинг для сериала о Касым-хане

Проект будет реализован по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Киностудия "Казахфильм" объявляет кастинг актеров для крупномасштабного исторического сериала под рабочим названием "Касым хан", сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт киностудии.

Проект будет реализован по заказу Министерства культуры и спорта РК.



Многосерийный проект расскажет о жизни одного из самых известных казахских правителей – Касым хане.



Художественный руководитель проекта – Метин Гюнай, турецкий режиссер, работающий над сериалом "Воскресший Эртургул".



На главные, второстепенные и эпизодические роли приглашаются все желающие (мужчины, женщины и дети) в возрасте от 3-х до 80 лет (приветствуются мужчины ростом не менее 180 см).

Женщин особо попросили прийти на кастинг без макияжа, без татуажа и наращенных ресниц.



Требования: свободное владение казахским языком.



Кастинг будет проходить по всему Казахстану.

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