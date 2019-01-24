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Казахфильм объявил кастинг для сериала о Касым-хане

Проект будет реализован по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Фото : kazakhfilmstudios.kz24 января 2019, 18:08

Киностудия "Казахфильм" объявляет кастинг актеров для крупномасштабного исторического сериала под рабочим названием "Касым хан", сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт киностудии.

Проект будет реализован по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Многосерийный проект расскажет о жизни одного из самых известных казахских правителей – Касым хане.

Художественный руководитель проекта – Метин Гюнай, турецкий режиссер, работающий над сериалом "Воскресший Эртургул".

На главные, второстепенные и эпизодические роли приглашаются все желающие (мужчины, женщины и дети) в возрасте от 3-х до 80 лет (приветствуются мужчины ростом не менее 180 см).

Женщин особо попросили прийти на кастинг без макияжа, без татуажа и наращенных ресниц.

Требования: свободное владение казахским языком.

Кастинг будет проходить по всему Казахстану.


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