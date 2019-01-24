Три "шутника" подбросили в алматинский аэропорт сумку с человеком внутри

Транспортные полицейские задержали в алматинском аэропорту троих мужчин за хулиганство, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

23 января текущего года в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы поступило сообщение о том, что в терминале местных вылетов неизвестные лица нарушают общественный порядок.

В ходе проверки транспортными полицейскими были установлены и задержаны трое мужчин. Ими оказались молодые алматинцы и астанчане, которые бросили сумку с находящимся внутри человеком и снимали происходящее на видео. Своими действиями они напугали сотрудников аэропорта и пассажиров, так как те подумали, что в сумке находится труп.

Задержанные также пояснили, что являются "вайнерами" (блогерами), и снимали видео на социальный проект, как общественность отреагирует на их действие.

Сотрудниками ЛОП в а/э г. Алматы в отношении правонарушителей составлен административный протокол по статье 434 ч.1 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

В настоящее время дело направлено в Специализированный межрайонный административный суд г. Алматы.