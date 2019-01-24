Председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" посетил объекты хоргосского хаба

Объекты демонстрируют положительную динамику роста контейнерного потока грузов из Китая в Европу через территорию Казахстана и являются точкой роста казахстанского транзита.

Председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Сауат Мынбаев посетил объекты хоргосского транспортно-логистического хаба в ходе рабочей поездки по Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Объекты демонстрируют положительную динамику роста контейнерного потока грузов из Китая в Европу через территорию Казахстана и являются точкой роста казахстанского транзита.

Эта тенденция будет усиливаться в 2019 году. Создание благоприятных условий для оперативного пропуска растущего потока и перспективы сотрудничества глава КТЖ обсудил с руководителем Урумчийской железной дороги Чэн Минем во время встречи в городе Хоргос (КНР).

Современная инфраструктура и внедренные передовые технологии позволяют справляться с растущим потоком. Так, в 2018 году в сухом порту объем перегруженных контейнеров был больше на 39% по сравнению с предыдущим годом.

Сауат Мынбаев заслушал доклады руководителей и поставил задачу обеспечить в текущем году финансовую устойчивость и стабильное развитие инвестиционных транспортно-логистических проектов.

В ходе совещания с участием акима Алматинской области Амандыка Баталова поднят вопрос о передаче объектов СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота" и МЦПС "Хоргос" под управление областного акимата, а также определены дальнейшие шаги по реализации этого решения.

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