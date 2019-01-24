Прокуроры Атырауской области отчитались о своей работе

В регионе снизились показатели криминогенной ситуации.

В прокуратуре Атырауской области рассказали об итогах работы за 2018 год, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что криминогенная ситуация в области характеризуется снижением преступности на 18% (с 8 392 до 6 878).

Принятые меры по профилактике и предупреждению преступности позволили снизить количество краж на 24% (с 5 130 до 3 918), а хулиганств на 36% (с 267 до 171).

Восстановлены права и пресечены факты вовлечения в орбиту уголовного преследования шести субъектов бизнеса.

В ходе досудебного расследования возмещен причиненный ущерб на сумму 3,9 млрд. тенге, в том числе в доход государства 3,6 млрд. тенге.

В рамках защиты экономических интересов государства в бюджет взыскано свыше 3,9 млрд. тенге, возвращено государству имущества на сумму свыше 250 млн тенге.

Мерами прокурорского реагирования обеспечено погашение задолженности перед 568 работниками предприятий в размере 98 млн тенге.

Организован профилактический осмотр свыше 51 тыс. детей, не проводившийся в течение 3-х лет, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

По акту прокуратуры 108 студентов получили повышенные стипендии на сумму 7 млн тенге, которых они были незаконно лишены, а порядка тысячи учителям выплатили доплаты в размере 13 млн тенге за обучение детей-инвалидов.

Прекращены факты удержания подоходного налога с инвалидов. В истекшем году со 135 таких граждан государственными учреждениями незаконно удержаны налоги в размере 10,9 млн тенге.

В учреждениях здравоохранения на 50-60% снижены цены на справки, искоренена практика взимания денежных средств с охотников за добычу опасных хищных животных.

По акту прокурорского реагирования отменены действующие тарифы 7 субъектов естественных монополий и введены временные компенсирующие тарифы, чем улучшено положение свыше 57 тыс. граждан и порядка тысячи предпринимателей области. Тариф на электроэнергию снижен с 5,31 на 4,51 тенге/кВт.

Прекращена незаконная практика по взиманию 100% предоплаты с субъектов бизнеса за потребление электроэнергии.

В рамках проводимой работы по защите материальных интересов государства предотвращены необоснованные потери бюджета на сумму 1,2 млрд. тенге по делам о государственных закупках и налоговым спорам.

В сфере земельных отношений по актам прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 40 должностных лиц (акимы города Атырау и Курмангазинского района, их заместители, руководители отделов и др.), в бюджет поступило 70 млн тенге от реализации земель в собственность, государству возвращены земельные участки общей кадастровой стоимостью 31,2 млн тенге.

По итогам мероприятия обозначены задачи на предстоящий год, даны конкретные указания территориальным прокурорам об усилении надзорной деятельности и ориентировании деятельности на повышение качества жизни граждан.

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