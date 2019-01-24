В Шотландии арестован экс-глава правительства Алекс Салмонд

Арест связан с обвинениями, которые в январе прошлого года выдвинули два сотрудника администрации. Они заявили, что в 2013 году подверглись сексуальным домогательствам со стороны Салмонда.

Шотландская полиция арестовала бывшего первого министра страны Алекса Салмонда, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сегодня экс-министр предстанет перед судом в Эдинбурге.

Арест связан с обвинениями, которые в январе прошлого года выдвинули два сотрудника администрации. Они заявили, что в 2013 году подверглись сексуальным домогательствам со стороны Салмонда.

Позднее телеканал RT сообщил, что Салмонд сам пришел в полицию на допрос.

"Там его формально арестовали. Теперь прокуратура должна в течение нескольких часов решить, есть ли основания для передачи дела в суд… Опасно быть ведущим RT", — отмечает телеканал.

В RT отметили, что на прошлой неделе в суде "развалилось первое, гражданское дело о домогательствах", сейчас речь идет о втором, уже уголовном, деле.

Салмонд занимал пост первого министра Шотландии с 2007 по 2014 год, выступал за независимость страны. С ноября 2017 года он вел "Шоу Алекса Салмонда" на телеканале RT.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!