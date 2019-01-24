Украинские СМИ сообщили о бегстве Мадуро в Россию

Журналисты приняли военного эксперта за президента Венесуэлы.

Украинское информагентство УНИАН и издание "Диалог.UA" сообщили о бегстве в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ссылаясь на фотографию журналиста Семена Пегова с военным экспертом Алексеем Леонковым, похожим на латиноамериканского политика.

В своем Telegram-канале Пегов опубликовал селфи с Леонковым, пошутив, что "Мадуро уже в Москве" и "готовится к эфиру на одном из федеральных каналов". Позднее он заметил, что украинские СМИ на основе его поста написали несколько новостей о приезде венесуэльского президента в Россию.

"Юмор оценили все. Кроме украинских СМИ. Это многое говорит об их компетенции", — добавил журналист.

В Венесуэле на фоне экономического упадка продолжается политический кризис, активизировавшийся после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом вместо Мадуро и получил признание со стороны США, Канады, нескольких латиноамериканских и европейских государств. Россия, тесно сотрудничающая с Каракасом, высказалась в поддержку действующей власти. Вопрос о предоставлении Мадуро убежища Кремль счел неуместным.

Источник: Lenta.ru

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