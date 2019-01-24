Как будет выглядеть Всемирный торговый центр в Астане

Президент поручил Бахыту Султанову начать работу с инвесторами по реализации проекта.

24 января, во время встречи с иностранными экспертами глава государства Нурсултан Назарбаев одобрил проект Всемирного торгового центра. Эскиз нового здания опубликован на официальном сайте столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

Основным инвестором выступит Всемирная ассоциация центров международной торговли. В разных странах Центры международной торговли становятся бизнес-площадкой для размещения региональных штаб-квартир транснациональных компаний для продвижения в регионы.

Нурсултан Назарбаев одобрил проект нового объекта и поручил акиму Астаны Бахыту Султанову начать работу с инвесторами по реализации проекта.

Предложения инвесторов по реализации крупномасштабного проекта были обсуждены во время встречи в акимате столицы.

"Глава государства поставил перед акиматом задачу разработать новую модель управления городом, которая будет строиться на привлечении креативных идей, создании комфортных условий, транспортно-логистических, финансовых хабов. Это должно лечь в основу создания акиматом Стратегии развития города до 2050 года. В ходе ее разработки мы тщательно изучаем опыт развития столиц и крупных городов мира. Нам важно поставить перед собой четкие стратегические задачи, чтобы вывести Астану на уровень мировых столиц. Речь идет о современных технологиях и технологиях будущего, городских, архитектурных, урбанистических решениях. Наша с вами совместная работа – также один из знаковых проектов, рассчитанный на перспективу. Поэтому местом будущей локации здания Всемирного торгового центра выбрана территория ЭКСПО, где развивается Международный финансовый центр "Астана", – отметил Бахыт Султанов.

Инвесторы высоко оценили возможности, которые сегодня созданы для ведения бизнеса в Казахстане и выразили намерение в расширении торгово-экономических связей.

Справочно: Центры международной торговли представляют собой широкую глобальную сеть из более чем 300 центров в 100 странах мира. Ассоциация центров международной торговли является неправительственной организацией при экономическом и социальном Совете ООН.

Больше всего Центров международной торговли расположено в Европе (более 100) и США (около 60).

Все ЦМТ предоставляют стандартный набор услуг: коммерческая информация, деловые консультации, организация выставок, конференций и семинаров, аренда офисов и гостиничные услуги, связь и коммерческое обучение, рекреационные и развлекательные услуги. Однако, осуществляя свою деятельность, ЦМТ учитывают и региональные особенности, потребности региона. Так, например, ЦМТ Мехико, ЦМТ Сан-Паулу и ЦМТ Роттердама предоставляют различные услуги арендаторам. Проведение выставок и ярмарок – это особенность ЦМТ Тайбэя, ЦМТ Базеля и ЦМТ Халифакса. В предоставлении информационных услуг специализируются ЦМТ Балтимора, ЦМТ Гренобля и ЦМТ Сеула. Организация торговых миссий является наиболее востребованной услугой в ЦМТ Парижа и ЦМТ Саппоро.

Центр международной торговли в Дубае (Всемирный торговый центр Дубай) одновременно является бизнес-центром, жилыми апартаментами и выставочными торговыми залами. Это место внесло значительный вклад в развитие международной торговли на территории страны. Сейчас в нём проводится большое число конференций, выставок, шоу-программ, выступлений и банкетов.

Предварительный эскиз Центра международной торговли:

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