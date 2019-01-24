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Павлодарские полицейские задержали серийных угонщиков автомобилей

Машины изъяты в разобранном виде.

Фото : Пресс-служба ДП Павлодарской области24 января 2019, 20:43

Павлодарскими полицейскими установлены и задержаны подозреваемые в 12 фактах краж автомашин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Павлодарской области.

Сотрудниками криминальной полиции Управления полиции города Павлодар по подозрению в кражах автотранспорта установлены и задержаны двое мужчин 21 и 27 лет.

В основном, объектами краж были авто марки ВАЗ. Злоумышленники также подозреваются в совершении четырех фактов краж аккумуляторов.

Кражи совершались в городе Павлодар и районах области в период с октября по январь. Машины изъяты в разобранном виде.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК.

Также проверяется причастность мужчин к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемые водворены в ИВС города Павлодар.


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