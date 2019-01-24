В Малайзии выбрали нового короля

Короля Малайзии по конституции страны избирают раз в пять лет из своей среды девять наследственных султанов, традиционных наследственных правителей девяти штатов страны

Шестнадцатым в истории независимой Малайзии королем в четверг избран султан Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах, наследственный правитель малайзийского штата Паханг, сообщает РИА Новости.

Выборы нового короля состоялись на заседании Совета правителей Малайзии в столице Куала-Лумпуре, которое проходило в четверг под председательством султана штата Тренганну Мизана Зайнала Абидина, передает национальное агентство новостей Бернама со ссылкой на заявление хранителя королевских печатей страны.

Короля Малайзии по конституции страны избирают раз в пять лет из своей среды девять наследственных султанов, традиционных наследственных правителей девяти штатов страны. До британской колонизации Малайзия не была единым государством: каждый малайский султанат возглавляла своя собственная королевская семья. При британском владычестве султаны сохранили свой статус и частично свою власть.

После получения Малайзией независимости в стране была создана уникальная система пятилетней ротации наследственных султанов на "должности" Верховного правителя, или короля. Пятнадцатый король с момента получения независимости, Мухаммад V исполнял должность главы государства только два года. Шестого января 2019 года он неожиданно для всех отрекся от общенационального престола, сохранив свой статус наследственного правителя штата Келантан. В качестве причины отречения была названа срочная необходимость постоянного присутствия монарх в его родном штате, в котором начал снижаться уровень благосостояние населения.

В конце прошлого года Мохаммад V женился на россиянке Оксане Воеводиной.

Новый король Малайзии султан Абдулла - 59-летний спортсмен и спонсор национальных спортивных программ, президент малайзийский Федерации футбола и член правления ФИФА.

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