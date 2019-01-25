В Узбекистане проведут инвентаризацию всех деревьев

Правительство утвердило положение о порядке посадки, ухода, рубки и учета деревьев и кустарников. Документ включает правила санитарной обрезки и учета деревьев.

Постановлением Кабинета Министров Узбекистана утверждено положение о порядке посадки, ухода, рубки и учета деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе Министерства юстиции. Документ также включает правила санитарной обрезки и учета деревьев.

Посадка деревьев и кустарников, согласно положению, должна осуществляться в зависимости от их видов, соответствия климатическим условиям, близости подземных вод, уровня засоленности почвы, функций и налич­ия системы орошения.

До 1 марта должно быть разработано методическое пособие по учету деревьев, не входящих в государственный лесной фонд, а до 1 июня — проведена их полная инвентаризация.

Под учетом (инвентаризацией) деревьев подразумевается установление количества деревьев, определение их вида, возраста растений, диаметра стволов, географического местоположения и других параметров, а также ведение реестра.

Инвентаризация будет касаться деревьев и кустарников, высаженных в стране в целях благоустройства, предотвращения эрозии почвы, опустынивания, в том числе деревьев, высаженных у дорог.

"Процесс инвентаризации не коснется дикорастущих деревьев, которые не входят в государственный лесной фонд. Деревья и кустарники, высаженные на участках физических лиц, также не будут учитываться. Инвентаризация позволит определить количество и географическое местоположение деревьев, а это будет браться в расчет при строительных работах", — отметили в комитете.

Инвентаризация деревьев будет проводиться один раз в пять лет весной. Деревья старше 100 лет будут включены в отдельный реестр и охраняться как памятники природы в рамках закона "Об охраняемых природных территориях".

Инвентаризацией займется рабочая группа из представителей хокимията, Госкомэкологии, Госкомгеодезкадастра, органов жилищно-коммунального обслуживания и организаций, владеющих или закрепленных за определенным территориями.

Старовозрастные деревья должны быть окружены металлическим ограждением на 1×1,2 м.

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