Алматинский водитель автобуса отключил терминал и лишился работы

Специалисты отмечают, что это далеко не первый подобный случай.

В Алматы крупнейший автобусный парк могут лишить маршрута. Все потому, что один из водителей отключил терминал оплаты проезда и требовал с пассажиров наличные. Но никаких чеков он, естественно, не выдавал. Происходящее сняли на видео бдительные горожане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

- Собирали наличную оплату 80 тенге, требовали. Оба аппарата были неисправны. Они намеренно. В колл-центр "Онай" о поломке аппарата они не сообщали, - рассказывает Игилик Кантарбай.

В транспортном холдинге жалобу приняли во внимание. Автобус сразу проверили, но никаких поломок не обнаружили. Специалисты пришли к выводу, что водитель самовольно отключил терминал. Видимо, таким способом он решил заработать. Но вместо этого ему придется искать новую работу. Шофера уволили, а перевозчику сделали предупреждение. Если на водителей пожалуются вновь, маршрут передадут другой компании. Специалисты отмечают, с начала года это далеко не первый подобный случай.

- 34 факта… Это, может быть, на одном автобусе несколько случаев. Если не работает терминал, водитель автобуса не имеет права ездить на маршруте. Он должен остановиться и вызвать сервисную бригаду, - говорит директор транспортного холдинга г. Алматы Садир Хамраев.

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