Поисковик Microsoft заблокировали в Китае

Если блокировка окажется постоянной, это будет означать решимость Пекина не пускать в национальный интернет западные компании вне зависимости от их лояльности и готовности мириться с цензурой.

Вслед за Google, Twitter, Facebook, WhatsApp и другими ресурсами, без которых для большинства людей в мире немыслим Интернет, китайские власти перекрыли доступ гражданам к поисковику Bing, принадлежащему Microsoft. Уникальность ситуации в том, что Bing, в отличие от Google, послушно фильтровал выдачу в соответствии с требованиями местных законов, сообщает Вести.Ru.

Сообщения о недоступности Bing в материковом Китае начали появляться в среду, 23 января, пишет The New York Times. Издание отмечает: если блокировка окажется постоянной, это будет означать решимость Пекина не пускать в национальный интернет западные компании вне зависимости от их лояльности и готовности мириться с цензурой.

Китайское ведомство, занимающееся фильтрацией информации в интернете, редко комментирует блокировки сервисов и сайтов и пока на запросы западных СМИ о том, что произошло с Bing, не отвечает. В Microsoft подтвердили недоступность поисковика в Китае и заявили, что пытаются разобраться в ситуации. Неназванные источники The Financial Times в китайском операторе связи China Unicom подтвердили, что Bing блокируется по распоряжению правительства.

При этом по данным Greatfire.org — сайта, мониторящего интернет-блокировки в Китае — Bing пока недоступен лишь в некоторых частях страны, но без проблем открывается в других. Там пользователи могут по-прежнему, например, вбить в строку поиска Bing "Далай-Лама" и получить набор ссылок на статьи государственных СМИ о том, как духовный лидер тибетских буддистов разжигает ненависть и сепаратизм. В остальном мире по этому запросу в первую очередь выдается ссылка на статью в Википедии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!