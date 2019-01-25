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"Барыс" проиграл СКА по буллитам

В основное время команды забросили по две шайбы.

Фото : Открытые источники25 января 2019, 01:21

Астанинский "Барыс" в серии буллитов проиграл санкт-петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:2 (1:0, 0:1, 1:1).

Первыми счет в матче открыли хозяева. На 15-й минуте Антон Белов вывел СКА вперед.

"Барыс" сумел отыграться после перерыва. На 25-й минуте Джесси Блэкер восстановил равновесие, замкнув на пятаке передачу с правого края.

Вскоре после этого гости имели шанс и вовсе повести. Нападающий "Барыса" Егор Петухов совершил сольный проход, обыграв почти всю команду соперника, и бросил под перекладину. Однако шайба, попав в штангу, упала на линию. После просмотра видеоповтора судью взятие ворот не засчитали.

В заключительном периоде "Барыс" вышел вперед. Шайбу на свой счет записал Брэндон Боченски (48-я).

Однако за четыре минуты до завершения основного времени СКА отыгрался и перевел игру в овертайм. Отличился Владислав Гавриков.

В овертайме командам отличиться не удалось, а в серии буллитов точнее оказались игроки СКА.

Таким образом, Санкт-Петербург так и остался непреодолимым препятствием для "Барыса": астанинцы никогда не побеждали в городе на Неве в выездных матчах, в последних двух играх пропустив по девять шайб.

Следующий матч "Барыс" проведет 26 января также на выезде - в Москве против местного ЦСКА.


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