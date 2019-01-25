В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв
На месте происшествия работают спасатели.
Фото : pikabu.ru25 января 2019, 02:00
Взрыв произошел в многоквартирном жилом доме в Балашихе, сообщает ТАСС.
"На последнем этаже многоквартирного 17-этажного жилого дома по адресу: микрорайон Янтарный, Кольцевая улица, дом 2, произошел взрыв с последующим пожаром", - сказал собеседник агентства.
На месте работают спасатели. Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.
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