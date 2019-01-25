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В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв

На месте происшествия работают спасатели.

Фото : pikabu.ru25 января 2019, 02:00

Взрыв произошел в многоквартирном жилом доме в Балашихе, сообщает ТАСС.

"На последнем этаже многоквартирного 17-этажного жилого дома по адресу: микрорайон Янтарный, Кольцевая улица, дом 2, произошел взрыв с последующим пожаром", - сказал собеседник агентства.

На месте работают спасатели. Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.


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