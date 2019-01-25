Мадуро отказался покидать пост президента

С 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента страны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не покинет свой пост до истечения положенного ему срока в 2025 году, сообщает РИА Новости.

Мадуро 10 января принес присягу в качестве президента Венесуэлы на период с 2019 по 2025 год.

"Я буду продолжать управлять страной все те годы, которые мне положены как президенту республики до 2025 года, с поддержкой гражданского общества и военных", - сказал венесуэльский президент, выступая перед Верховным судом.

"Я прошу, чтобы справедливость восторжествовала в Венесуэле, чтобы был мир, чтобы уважалось социальное государство. Если будет справедливость, то будет и республика, мы не потеряем ни республику, ни родину", - добавил Мадуро.

С 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента страны Николаса Мадуро. Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января провозгласил себя действующим президентом Венесуэлы, его немедленно признали США и ряд стран Латинской Америки.

Мадуро, вступивший в январе во второй срок полномочий, заявил в ответ о разрыве отношений с США. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

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