"Казахстан в моем сердце". Житель Нью-Йорка читает про Аблай хана и знает жузы

Во время своих визитов в Казахстан Стив посещает книжные магазины и непременно покупает литературу на казахском языке

Житель Нью-Йорка Стив Росси читает про Аблай хана и знает особенности казахских жузов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Стив родился и вырос в Нью-Йорке. Увлечен спортом - работает тренером по боксу, а в свободное время изучает историю Казахстана. Такой интерес к Стране Великой степи вполне объясним. С тех пор, как он познакомился со своей супругой Дианой из Казахстана, Стив открыл для себя совершенно другую цивилизацию, имеющую глубокую историю и основанную на особенных обычаях и традициях.

- Моя супруга из Среднего жуза. Я читал книгу про этот жуз, особенно про Аблай хана. Он настоящий казах, историческая личность. Я еще читал про Президента Назарбаева, фильм про него смотрел. Мечтаю с ним встретиться в один день, - сказал Росси.

Во время своих визитов в Казахстан Стив посещает книжные магазины и непременно покупает литературу и периодику на казахском языке. Когда возвращается в свой родной Нью-Йорк, читает их в свободное время. Как правило, это происходит в метро, во время поездки на работу и обратно. В США практически у него нет общения на казахском языке, и это усложняет его изучение.

- Я казахский зять. У меня есть сын, которому 10 лет и 5 месяцев, зовут Тимур. Я родился в Нью-Йорке. Но культура Казахстана в моем сердце. Казахи очень, очень хорошие. Я два раза был в Казахстане. Ваша национальная еда очень вкусная: бешпармак, плов, куырдак, кумыз, шубат. Передаю привет нашим родным в Казахстане, - добавил Стив.

Стив Росси внимательно следит за всеми новостями из Казахстана, успехам которого он искренне радуется. Он уверен, что страна будет и в дальнейшем динамично развиваться и станет еще ближе американцам.

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