Многодетная семья из Павлодара все еще отказывается водить детей в школу

Психологи против домашних методик обучения. Специалисты убеждены, что детям нужна социализация.

Многодетные родители обучению в школе предпочитают для своих детей домашнее образование. При этом больше времени уделяют творческому развитию, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

- Если б я ходила в школу, я бы не успевала ходить на все эти кружки, в которые я хожу, а я не хочу ничего бросать из-за этого. И ещё я быстрее прохожу программу, которую в школе проходят, - объяснила Радомира Кузина.

Так, Радомира Кузина, которая сейчас в пятом классе, объясняет нам плюсы образования на дому. Занимается по учебникам, которые ей дали в школе и по своим домашним книгам. Параллельно посещает шесть кружков. Это акробатика, стрельба из лука, музыкальная, художественная, техническая школы, театр и клуб юных краеведов. В школу девочка приходит только для сдачи очередной контрольной работы. В семье Кузиных шестеро детей. Из них школу посещает только десятилетняя Верослава. Она сама так захотела, - объяснили родители. Остальные учатся дома. Светлана и Юрий впервые отказались от школьного обучения своих детей пять лет назад.

- Самое главное в обучении - это дать стимул, дать толчок, чтобы они сами захотели и сами уже самообучались. Это важнее всего. Я работаю по такому же принципу, что и со старшей дочкой. В первую очередь мы ориентируемся на то, что ей интересно. Вот она больше увлечена математикой, например. Она уже без труда складывает трёхзначные числа и даже умножает, - рассказала мать Светлана Кузина.

Учителя с методами семьи Кузиных смирились. Правда, иногда пытаются убедить Юрия и Светлану отдать детей на всеобщее обучение.

- С родителями мы систематически связываемся, приходим к ним, навещаем дома детей. Мама сама не раз приглашалась к нам в школу. Мы как бы стараемся убедить, что всё-таки ребёнок должен обучаться в школе. Здесь более условия, необходимые для ребёнка, созданы, - отметила заместитель директора школы №43 Зауреш Джусупова.

А вот психологи против домашних методик обучения. Специалисты убеждены, что детям нужна социализация. Ведь дома они не получают должного общения с внешним миром и практически лишены друзей, говорят эксперты.

- С психологической точки зрения ребёнку нужен социум, чтобы он адаптировался, чтобы он в дальнейшем стал человеком, учился в этой общей среде, учился навыкам, воспитанию, учению, чтоб в будущем стал каким-нибудь большим человеком. Я считаю, что он должен учиться, в социуме находиться, - подчеркнула психолог Алма Баисова.

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