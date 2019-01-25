Занятия отменили в школах Астаны

Утром в городе температура воздуха опустилась до 28 градусов.

В столичных школах отменили занятия для учащихся 0-4 классов из-за морозов, передает Zakon.kz со ссылкой на управление образования города.

По данным синоптиков, утром в городе температура воздуха опустилась до 28 градусов.

"25 января в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов ПЕРВОЙ смены отменяются", - говорится в сообщении.

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