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Занятия отменили в школах Астаны

Утром в городе температура воздуха опустилась до 28 градусов.

Фото : tvc.ru25 января 2019, 06:51

В столичных школах отменили занятия для учащихся 0-4 классов из-за морозов, передает Zakon.kz со ссылкой на управление образования города.

По данным синоптиков, утром в городе температура воздуха опустилась до 28 градусов.

"25 января в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов ПЕРВОЙ смены отменяются", - говорится в сообщении.


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