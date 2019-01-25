Новый вид удобрения для зерновых разработали молодые ученые Алматы

Исследования необходимо продолжать.

Ученый Ерболат Усенов около 10 лет вместе с коллегами изучает полезные свойства плазмы - ионизированного газа, передает Almaty.tv. Его применяет в качестве удобрения для зерновых культур. По словам физика, уже есть положительные результаты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

"К примеру, обычный посев на гектаре земли даёт 100 центнеров урожая. Если применить плазму в качестве удобрения, то можно получить 120-130 центнеров. Это очень выгодное и новое направление, которое еще не применяется в производстве, хотя многие учёные сейчас этим занимаются. Мы хотим добиться производственных масштабов", - говорит Ерболат.

Эксперты считают, что исследования необходимо продолжать. Под руководством опытных кураторов нужно создавать экспериментальные цеха, которые позволят оценить на деле инновационные труды молодых учёных.

Накануне глава государства поручил правительству оказать поддержку молодёжи.

"Президент распорядился выделить более трёх миллиардов для молодых учёных. Надо направлять эти деньги на те отрасли, которые полезны для Казахстана. Это нефтяная промышленность, это металлургия, вот туда они должны быть в основном направлены. Плюс аграрный сектор", - отметил президент НАН РК Мурат Журинов.

В стране уделяют большое внимание качеству образованию и улучшению условий для молодёжи. В рамках пяти социальных инициатив президента в прошлом году выделили дополнительно 20 тысяч грантов на обучение в вузах.

На церемонии открытия Года молодежи Нурсултан Назарбаев распорядился повысить стипендию студентам, занимающимся волонтерством и ежегодно сдавать 1000 квартир для молодых специалистов в трех крупнейших городах Казахстана.

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