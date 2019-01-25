Сильный ветер и снег прогнозируют синоптики в Казахстане

В Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, низовая метель, ветер 15-20 м/с.

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по территории Казахстана на 25 января, передает Zakon.kz.

По информации метеорологов, на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдет снег. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.

"В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20 м/с. В Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, низовая метель, ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами – туман, метель, ветер 17-22 м/с. Ночью в Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, низовая метель, ветер 15-20 м/с. Днем в Костанайской области местами – гололед, метель, ветер 15-20 м/с. В Мангистауской области местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с. В Акмолинской, Жамбылской областях местами - туман, днем ветер 15-20 м/с. В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, ночью ветер 15-20 м/с. В Алматинской, Кызылординской областях местами – туман, гололед. В Туркестанской области местами туман", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Алматы: днем -1°, ясно.

Прогноз погоды в Астане: днем -21°, ясно.



Прогноз погоды на 25 января.

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