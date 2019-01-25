Группа серийных воров аккумуляторов обезврежена в Алматы

Преступники специализировались на кражах аккумуляторов с припаркованных автомобилей.

Полицейскими Алматы пресечена преступная деятельность серийных воров-аккумуляторщиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

По данным Управления полиции Наурызбайского района, в переступную группу входили четверо мужчин. Все они прибыли в Алматы из других регионов Казахстана. Промышляли воры преимущественно в частном секторе.

"В ночное время суток высматривали транспортные средства, припаркованные у ворот домов и не имеющих сигнализации. В течение считанных минут злоумышленники снимали аккумуляторы с авто и скрывались. Сейчас все они задержаны и взяты под стражу. Роль каждого фигуранта будет определена доподлинно в ходе дальнейшего расследования. В настоящее время установлена причастность задержанных к 13 аналогичным кражам, вещественные доказательства по этим эпизодам изъяты и приобщены к материалам уголовного дела", – сообщил начальник Управления полиции Наурызбайского района Динмухамед Ауелхан.

В полиции также отметили, что сотрудниками оперативных подразделений проводятся мероприятия, направленные на установление других преступных фактов, а также выявление мест сбыта похищенных аккумуляторов, с дальнейшим принятием мер в отношении скупщиков краденого имущества.

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