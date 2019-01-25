Курение в доме привело к трагедии в ЗКО
Погиб мужчина.
Фото : Ugra-news25 января 2019, 10:00
В пос. Зеленое в ЗКО произошел пожар, унесший жизнь человека, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"24 января в 09:05 на пульт "101" ДЧС Западно-Казахстанской области поступило сообщение о пожаре в одноэтажном четырехквартирном жилом доме в поселке Зеленое района Байтерек Западно-Казахстанской области. Пожар произошел в одной из четырех квартир на площади 20 кв.м.", - сообщили в КЧС.
Локализовали пожар в 09:33, ликвидирован в 09:55.
На месте пожара обнаружено обгоревшее тело мужчины, 1967 года рождения.
"Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении", - отметили в ведомстве.
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