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Курение в доме привело к трагедии в ЗКО

Погиб мужчина.

Фото : Ugra-news25 января 2019, 10:00

В пос. Зеленое в ЗКО произошел пожар, унесший жизнь человека, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"24 января в 09:05 на пульт "101" ДЧС Западно-Казахстанской области поступило сообщение о пожаре в одноэтажном четырехквартирном жилом доме в поселке Зеленое района Байтерек Западно-Казахстанской области. Пожар произошел в одной из четырех квартир на площади 20 кв.м.", - сообщили в КЧС.

Локализовали пожар в 09:33, ликвидирован в 09:55.

На месте пожара обнаружено обгоревшее тело мужчины, 1967 года рождения.

"Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении", - отметили в ведомстве.


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