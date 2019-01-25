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Стрелки часов Судного дня остались на прежнем месте

Вероятность наступления на Земле глобальной катастрофы была оценена учеными-физиками и экологами.

Фото : Вокруг света25 января 2019, 10:00

Ученые оценили вероятность наступления на Земле глобальной катастрофы, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Bulletin of the atomic scientists.

Эксперты оставили стрелки на циферблате Судного дня на отметке 23:57, где полночь означает наступление глобальной катастрофы на Земле. Основной проблемой человечества, по мнению ученых, является распространение и модернизация ядерного оружия.

Также отмечается, что на пути к предотвращению апокалипсиса были сделаны важные шаги. Один из них – парижское соглашение по климату. Также эксперты положительно оценили соглашение по иранской ядерной программе.

В исследовании приняли участие ученые-физики и экологи со всего мира, среди которых 17 нобелевских лауреатов.

Проект "Часы Судного дня" был разработан создателями первой американской атомной бомбы в 1947 году для мониторинга за ядерной опасностью на планете. Стрелки часов изначально показывали 23:53, а полночь символизировала наступление глобальной катастрофы на Земле. С момента своего существования стрелки часов переводились 20 раз.

Последний раз стрелки часов были переведены в 2015 году на 23:57. На тот момент ученые считали, что главные проблемы человечества, способные привести к глобальному катаклизму, были связаны с изменением климата, противостоянием Востока и Запада и усовершенствованием ядерного оружия.


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