Три супердержавы разобщены более, чем когда-либо. Человечество может ждать катастрофа

Об этом заявил генсек ООН.

Международные проблемы всё более взаимосвязаны, а предлагаемые пути их решения всё более "разобщены и фрагментарны". Если ничего не изменится, человечество может ждать катастрофа – все предпосылки для этого существуют. Об этом предупредил Генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на Всемирной форуме в Давосе с положении в мире, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Организации.

"Глобальная политика, геополитические трения, состояние мировой экономики и мега-тенденции – изменение климата, массовые перемещения людей и цифровые технологии. Эти и другие проблемы все более взаимосвязаны", – подчеркнул глава ООН.

По его словам, члены международного сообщества не могут договориться о комплексном подходе к решению этих вопросов.

"Это создает все предпосылки для катастрофы", – добавил он.

Он призвал страны мира "чаще проявлять солидарность" и напомнил о "параличе", который возникает в Совете Безопасности ООН при решении "определенных вопросов".

"Три супердержавы – Китай, Россия и Соединенные Штаты – сегодня разобщены более, чем когда-либо", – отметил он.

По мнению Генсека, такая "многополярность", а также вовлеченность, например, в сирийский конфликт таких стран как Иран, Турция и Саудовская Аравия, создают опасную ситуацию. По его словам, международные организации должны играть более активную роль в преодолении этого кризиса.

"Отсутствие таких международных механизмов привело к Первой мировой войне", – подчеркнул он.

Коснувшись вопроса о состоянии мировой экономики, Генеральный секретарь отметил, что она демонстрирует "приемлемые темпы роста", но на горизонте уже появились "черные тучи".

Этому способствуют торговые войны, которые, как считает глава ООН, "представляют собой политическую проблему", а также объемы задолженностей, превышающие показатели 2008 года, когда мир охватил финансовый кризис. Как заявил Гутерриш, эти обстоятельства, а также недостаток доверия к правительствам и международным организациям препятствуют реализации крупных инфраструктурных проектов, необходимых для выполнения целей устойчивого развития.

"Посмотрите на приостановку работы правительства [в США] или эпопею с Брекзитом [в Великобритании]. Налицо тот факт, что отсутствуют механизмы для решения проблем, которые оказывают серьезное влияние на экономику, – сказал Генсек ООН. – Такой фактор, как недостаток доверия, дестабилизирует рынки".

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