Туркестанская область лидирует в республике по естественному приросту населения

Естественный прирост численности населения области за январь-ноябрь 2018 года составил 40 815 человек.

В прошлом году численность населения Туркестанской области увеличилась более чем на 3,5 тыс. человек. Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного Департамента статистики Айдар Абилдабеков, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

По словам спикера, численность населения Туркестанской области по состоянию на 1 декабря 2018 года составила 1 977 768 человек, из них городская местность составляет 387 214 человек (19,6%), сельская местность – 1 590 554 человека (80,4%). По сравнению с 2017 годом численность населения увеличилась на 3 354 человека или на 0,2%.

"Естественный прирост численности населения области за январь-ноябрь 2018 года составил 40 815 человек, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года данный показатель увеличился на 3% (на 1 188 человек). По показателям рождаемости и естественного прироста населения, наша область занимает 1 место по республике. По численности родившихся в период с январь-ноябрь 2018 года область заняла лидирующее положение в республике, на ее долю приходится 13,6% или 49 978 родившихся (в январе-ноябре 2017 года – 49 077 родившихся). В январе-ноябре 2018 года на 1000 девочек родилось 1 062 мальчика, таким образом преобладание мужчин при рождении сохраняется. Умерших в рассматриваемом периоде составило 9 163 человека (в январе-ноябре 2017 года – 9450 человек) и снизилось на 3%", - сказал А.Абилдабеков.

Наряду с этим, в ходе встречи с журналистами руководитель сообщил, что в период с январь по ноябрь месяцы 2018 года в область прибыло 92 678 человек (в январе-ноябре 2017 года – 52 334 человека), в том числе 40 189 человек - из других областей Казахстана (23 514 человека), 518 человек - из стран Содружества (401 человек), 19 человек - из стран дальнего зарубежья (9 человек).

Вместе с тем, спикер отметил, среднедушевые номинальные денежные доходы населения области, по оценке, в III квартале 2018 года в среднем за месяц составили 42 829 тенге, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличились на 12,8%, а реальные денежные доходы выросли на 6,9%. Главным источником денежных доходов населения в III квартале 2018 года являются доходы от трудовой деятельности, доля которых составила 79,2% всех денежных поступлений.

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