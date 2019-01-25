Владельцы ночных заведений сами часто нарушают требования закона - ДП Алматы
В совокупности безобидные проступки влекут за собой преступления, иногда и с тяжкими последствиями.
Фото : ДП Алматы25 января 2019, 10:58
Полиция Алматы продолжает рейды в увеселительных заведениях, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.
"Сегодня в мегаполисе большинство правонарушений и преступлений совершаются в стенах ночных клубов, кафе и ресторанов, порой и на территории, прилегающей к ним. Владельцы заведений сами часто нарушают требования законодательства, то есть зарабатывают на продаже алкоголя, табачных изделий несовершеннолетним, а также допускают курение посетителями прямо за столиками самого заведения. В совокупности эти, казалось бы, безобидные проступки, влекут за собой преступления, иногда и с тяжкими последствиями. Это профилактическое мероприятие направлено на недопущение совершений правонарушений владельцами и посетителями увеселительных заведений", - сообщил и.о. начальника Управления местной полицейской службы Департамента полиции Алматы подполковник полиции Торехан Исин.
Во многих заведениях, как отмечают в полиции, за безопасность граждан отвечает нелицензированная охрана. Также в некоторых заведениях некачественная система видеонаблюдения, то есть безопасность в таких местах на низком уровне.
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