Владельцы ночных заведений сами часто нарушают требования закона - ДП Алматы

В совокупности безобидные проступки влекут за собой преступления, иногда и с тяжкими последствиями.

Полиция Алматы продолжает рейды в увеселительных заведениях, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

"Сегодня в мегаполисе большинство правонарушений и преступлений совершаются в стенах ночных клубов, кафе и ресторанов, порой и на территории, прилегающей к ним. Владельцы заведений сами часто нарушают требования законодательства, то есть зарабатывают на продаже алкоголя, табачных изделий несовершеннолетним, а также допускают курение посетителями прямо за столиками самого заведения. В совокупности эти, казалось бы, безобидные проступки, влекут за собой преступления, иногда и с тяжкими последствиями. Это профилактическое мероприятие направлено на недопущение совершений правонарушений владельцами и посетителями увеселительных заведений", - сообщил и.о. начальника Управления местной полицейской службы Департамента полиции Алматы подполковник полиции Торехан Исин.

Во многих заведениях, как отмечают в полиции, за безопасность граждан отвечает нелицензированная охрана. Также в некоторых заведениях некачественная система видеонаблюдения, то есть безопасность в таких местах на низком уровне.

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