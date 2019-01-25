Пограничники предотвратили ввоз в РК незаконных товаров из Кыргызстана

24 января около 18 часов был задержан гражданин РК 1986 г.р., который на автомашине "МАН" вез 13 тонн тыквы.

Пограничный наряд отделения погранконтроля "Карасу авто" Кордайского пограничного отряда 25 января около 2-х часов ночи задержал казахстанца 1990 г.р., следовавшего из Кыргызстана на а/м "Скания" с парфюмерным грузом общим весом около 5 тонн, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы.

На этом же посту 24 января около 18 часов был задержан гражданин РК 1986 г.р., который на автомашине "МАН" вез 13 тонн тыквы.

"Это второй случай попытки ввоза овощей без сопроводительных документов. Около 4-х часов утра был задержан еще один 33-х летний казахстанец на такой же машине, с таким же грузом, общим весом примерно 8 тонн", - сообщили в ПС.

Вместе с тем в отделении погранконтроля "Кордай авто" 24 января в 22:27 задержан гражданин Российской Федерации 1984 г.р., следовавший из КР в РК на а/м "Газель" и груженный кисломолочным продуктом курт около 40 кг.

Весь изъятый товар передан в ДГД по Жамбылской области.

Кроме того, пограничники отдела пограничного контроля МЦПС "Хоргос" 24 января около 17 часов после прохождения пограничного и таможенного контроля задержали казахстанца 1996 г.р., который вез медикаменты китайского производства около 80 кг.

Также около 19 часов при обходе территории данного подразделения пограничный наряд обнаружил 2 коробки с медикаментами китайского производства в зале въезда, общий вес составил около 45 кг. Медикаменты переданы в ТП "Алтынколь".

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