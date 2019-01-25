Лидер оппозиции Венесуэлы допустил амнистию для Мадуро

Хуан Гуаидо пояснил, что амнистия будет доступна для всех, кто готов помочь вернуть Венесуэлу к конституционному порядку.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя 23 января временным президентом страны, не исключил возможность предоставления амнистии Николасу Мадуро и его союзникам. Гуаидо заявил, что готов пойти на такие условия в том случае, если "Венесуэле вернут демократию", передает РБК.

"В переходные периоды такие вещи происходят. Вопрос об амнистии рассматривается", — цитирует Гуаидо телеканал Univision.

Венесуэльский оппозиционер пояснил, что амнистия будет доступна для всех, кто готов помочь вернуть Венесуэлу к конституционному порядку.

23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и пообещал провести в стране досрочные выборы. Мадуро назвал оппозиционного лидера неконституционным президентом.

США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы. В поддержку Мадуро выступили Россия, Турция, Китай, а также Куба и Боливия.

Мадуро заявил, что не намерен уходить со своего поста до завершения мандата, который истекает в 2025 году. Он также объявил о закрытии посольства и всех консульств Венесуэлы в США, а также разорвал дипломатические отношения с США.

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