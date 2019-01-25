Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

Палате предложен в первом чтении проект законодательных поправок по вопросам транспорта.

Фото : п/служба25 января 2019, 11:40

Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина прошло Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает Zakon.kz.

Палате предложен в первом чтении проект законодательных поправок по вопросам транспорта.

Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития услуг по перевозке пассажиров и багажа, оптимизацию контрольных функций на транспорте. Среди целей документа также приведение национального законодательства в соответствие с требованиями международных договоров по вопросам морского, железнодорожного и автомобильного транспорта.

В проект повестки пленарного заседания включены и ратификационные законопроекты.

Это Соглашение Казахстана с Беларусью о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности.

В этом ряду также Соглашение о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в области обеспечения информационной безопасности. Документом, в частности, предусматривается формирование практических механизмов совместного реагирования на угрозы информационной безопасности.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты