Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
Палате предложен в первом чтении проект законодательных поправок по вопросам транспорта.
Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина прошло Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает Zakon.kz.
Палате предложен в первом чтении проект законодательных поправок по вопросам транспорта.
Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития услуг по перевозке пассажиров и багажа, оптимизацию контрольных функций на транспорте. Среди целей документа также приведение национального законодательства в соответствие с требованиями международных договоров по вопросам морского, железнодорожного и автомобильного транспорта.
В проект повестки пленарного заседания включены и ратификационные законопроекты.
Это Соглашение Казахстана с Беларусью о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности.
В этом ряду также Соглашение о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в области обеспечения информационной безопасности. Документом, в частности, предусматривается формирование практических механизмов совместного реагирования на угрозы информационной безопасности.
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