В Алматы открывает свои двери французский отель Novotel

Четырехзвёздочный отель предназначен для деловых или семейных поездок.

Техническое открытие французского отеля Novotel состоится уже 1 февраля. Об этом сообщают представители группы AccorHotels.

Четырехзвёздочный отель Novotel Almaty City Center предназначен для деловых или семейных поездок. Для размещения гостей отель предлагает 190 комфортных номеров, включая номера люкс, фитнес-центр с крытым бассейном, ресторан с террасой, бар, детский уголок, представительский лаундж и 7 конференц-залов вместимостью до 300 человек.

Современный дизайн интерьера отличается простыми формами и чистыми линиями в пастельных тонах. Номера оснащены всем необходимым для эффективной работы и комфортного отдыха, в том числе высокоскоростным Wi-Fi. Из номеров открывается великолепный вид на горы и на город.

"Одним из главных преимуществ Novotel Almaty City Center является его расположение. Отель расположен в самом центре, в шаговой доступности от Дворца Республики и канатной станции Кок-Тобе. Всего за 15 минут можно добраться до горнолыжного курорта Шымбулак, рядом также есть все необходимое для удобства гостей - станция метро, рестораны, бары, магазины", - отмечает генеральный менеджер отеля Дени Ле Ноаик.

Отели группы AccorHotels объединены единой страстью к гостеприимству и желанием предоставить своим гостям возможность почувствовать себя "как дома". Каждый день более 180,000 сотрудников AccorHotels в 4,500 отелях обслуживают тысячи гостей в 100 странах мира. В Казахстане гостиничная сеть представлена тремя отелями - трёхзвёздочным Ibis Astana, четырёхзвёздочным Mercure Almaty City Center и пятизвёздочным Rixos President Astana. Novotel – это гостиничный бренд среднего ценового сегмента в портфолио группы AccorHotels, в Алматы он станет первым отелем французского бренда в Казахстане.

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