Полученные в e-gov водительские права клиентам будет доставлять "Казпочта"

Двусторонние переговоры сейчас акцентированы на стоимости услуги, чтобы потребитель не переплачивал за доставку.

В СпецЦоне Алматы провели презентацию антикоррупционного проекта “Алматы - адалдық алаңы”. В результате деятельность казахстанских ЦОНов станет еще более прозрачной (включая стены кабинетов в прямом смысле слова), а дать взятку "помогайкам" станет попросту неэффективным методом вложения средств. Также на конференции рассказали об очередном грядущем упрощении – теперь водительские права, оформленные через e-gov вам будет доставлять "Казпочта". Сейчас стороны ведут переговоры о стоимости услуги, передает Zakon.kz.

О нововведении рассказал директор госкорпорации "Правительства для граждан" Галым Каркинбаев.

"Мы бы хотели, чтобы люди чаще пользовались услугами электронного формата. Для это мы со своей стороны сделали всю необходимую техническую часть. Сейчас прорабатывается вопрос через "Казпочту", чтобы клиент мог получить уже готовые документы на руки", - сказал он.

Как пояснили представители госкорпорации, сегодня остался нерешенным только один вопрос – сколько будет стоить доставка. Так как заказные конверты стоят дороже, стороны хотят придумать способ для удешевления услуги и повышению спроса на нее.

Как сегодня получить права онлайн:

Авторизоваться на портале e-gov и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн".

Заполнить заявку и подписать ее ЭЦП (электронной цифровой подписью). К заявке прикрепить фотографию (требования к фотографии) и образец подписи (требования к скан-изображению подписи). При оплате государственной пошлины при оказании услуги необходимо выбирать орган налогового управления по месту местонахождения специализированного "Центра обслуживания населения".

В личном кабинете (в разделе "История получения услуг") ознакомиться с формированным электронным заявлением, которое необходимо предъявить в указанное РЭП либо в НАО "Государственной корпорации "Правительства для граждан"НАО "Государственной корпорации "Правительства для граждан". В разделе "История оплаты услуг" - с электронным чеком об оплате государственной пошлины за выдачу водительского удостоверения, необходимо распечатать.

Посетить НАО "Государственной корпорации "Правительства для граждан" или РЭП по указанному в электронном заявлении адресу для идентификации личности сотрудниками органов внутренних дел. При себе необходимо иметь:

распечатанное электронное заявление;

настоящее водительское удостоверение для обмена;

документ, удостоверяющий личность;

распечатанный электронный чек об оплате государственной пошлины.

За 2018 год в спецЦонах оказано более 600 тысяч услуг, выдано более 122 тысяч водительских удостоверений, перерегистрировано более 557 тысяч транспортных средств. При этом из них всего 648 были оформлены в онлайн-режиме. Как заметил Каркинбаев, людям стоит уделять больше внимания порталу, чем стоянию в очередях в автоЦонах.

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