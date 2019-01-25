В Алматы задержан очередной закладчик наркотиков

За работу "работодатели" гарантировали ему выплату от пяти тысяч тенге и выше.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции задержали молодого мужчину, который занимался закладкой наркотиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

Как сообщили в ведомстве, экипажем дорожно-патрульной полиции был замечен мужчина, поведение которого патрульным показалось подозрительным. Как оказалось, он находился в состоянии наркотического опьянения. При личном обыске подозреваемого обнаружено и изъято 10 свертков с подозрительным веществом.

Молодой человек признался, что это наркотик и добровольно изъявил желание рассказать полицейским о происхождения данных наркотических веществ, а также цели их предназначения.

"Установлено, что мужчина закладывал наркотики на территории Турксибского района. За работу "работодатели" гарантировали ему выплату от пяти тысяч тенге и выше. Личность закладчика установлена, им является гр. Б, 1993 года рождения",– рассказал заместитель начальника Управления по борьбе с наркобизнесом ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 297 УК РК. Между тем, полиция Алматы призывает граждан не принимать участие в распространении наркотических средств, и предупреждает, что за что предусмотрена уголовная ответственность.

Также в пресс-службе городского ДП отметили, что в минувшем году полицейскими Алматы выявлено 400 наркоправонарушений, 172 из них связаны со сбытом наркотиков. Из незаконного оборота изъято 179 килограммов 838 граммов наркотических средств, в том числе 4 килограмма 405 граммов героина, 21 килограмм 771 граммов гашиша, 151 килограмм 957 граммов марихуаны.

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