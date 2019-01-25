Как холдинг "Байтерек" поддерживает молодежь

Помимо финансовых и консультационных инструментов поддержки молодежи, холдинг "Байтерек" проводит лояльную кадровую политику в отношении молодежи.

Являясь оператором социально ориентированных государственных программ, холдинг "Байтерек" и его дочерние организации играют важную роль в обеспечении казахстанцев доступным жильем, работой и инструментами развития бизнес-проектов. В рамках решения этих задач Холдинг осуществляет ряд проектов, акцентированных на реализации молодежных инициатив. Это соответствует задачам, поставленным главой государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в ходе торжественной церемонии открытия Года молодежи.

Первым блоком в этом направлении является поддержка молодежного предпринимательства через Фонд "Даму".

В рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" начинающие предприниматели из сектора микро- и малого бизнеса получают кредиты на выгодных условиях – до 8 тыс. МРП при ставке не более 6% со сроком на инвестирование до пяти лет. Кроме того, участники программы имеют возможность получить гарантию до 85% от суммы займа.

Запуск услуги краудфандинга состоялся в 2018 году – это способ коллективного финансирования проектов, при котором деньги на создание товара или сервиса поступают от потребителей. Фонд оказывает консультационно-практическое сопровождение начинающим предпринимателям по подаче документов, продвижению на краудфандинговой платформе Starttime.kz и в СМИ, подачам заявок на получение различных государственных грантов и так далее.

Также Фонд "Даму" совместно с местными исполнительными органами реализует региональные программы для начинающих предпринимателей. К примеру, программы "Астана ZhasStart" и "Актобе ZhasStart" предназначены для молодых людей до 29 лет включительно, размер кредита не превышает 20 млн тенге по ставке не более 8,5%. "Астана Start Up" предусматривает поддержку начинающих предпринимателей на сумму займа не более 50 млн тенге по ставке 7,9%. В перечне других инициатив – программы "Нұр Капитал" (Мангистауская область), "Қос қолдау" (Костанайская область), "Даму Ақжайық" (Западно-Казахстанская область), "Алтын Кеме" (Атырауская область), "Жібек Жолы" (Алматы) и другие.

Второй блок поддержки – обеспечение жильем молодых граждан через АО "Жилстройсбербанк Казахстана". В настоящее время данный проект реализуется в рамках программы "Алматы жастары", разработанной согласно "Дорожной карте поддержки молодежи города Алматы на 2017-2020 годы".

Для реализации этой программы было заключено соглашение между акиматом Алматы и ЖССБК, выделен бюджетный кредит банку для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов. Сумма кредита составила 3 млрд тенге. Основные требования, предъявляемые к участникам программы: возраст обоих супругов до 35 лет, наличие постоянной регистрации в Алматы не менее одного года, отсутствие у семьи собственного жилья, стаж работы не менее шести месяцев в Алматы, наличие дополнительного залога либо жилищных строительных сбережений в ЖССБК. Ставка кредитования составляет 5% годовых, срок – до 9 лет.

Кроме того, в настоящее время еще одной дочерней организацией Холдинга – Банком Развития Казахстана – совместно с общественным объединением "Taiburyl" осуществляется социально-образовательный проект "Керек адам", направленный на популяризацию и развитие в Казахстане инженерно-технических компетенций. В рамках проекта студенты 3-4 курсов и выпускников 2015-2018 годов средних специальных и высших учебных заведений могут проходить оплачиваемую стажировку на крупнейших предприятиях страны.

В целом, помимо финансовых и консультационных инструментов поддержки молодежи, холдинг "Байтерек" проводит лояльную кадровую политику в отношении молодежи. Так, 17% работников Холдинга являются молодыми специалистами до 29 лет.

Холдинг и его дочерние организации и далее планируют оказывать активную поддержку молодым казахстанцам в части предоставления возможностей для ведения собственного бизнеса, получения работы и жилья, а также реализации новых перспективных проектов.

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