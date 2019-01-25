Двух граждан КНР сняли с рейса за дебош в аэропорту Атырау

Правонарушители в состоянии алкогольного опьянения вели себя агрессивно, на замечания не реагировали, выражались нецензурной бранью в адрес работников аэропорта.

В аэропорту Атырау в дежурную часть Линейного отдела полиции от представителей авиакомпании "Эйр Астана" поступило сообщение о том, что во время регистрации на авиарейс сообщением "Атырау-Астана" в зале вылета внутренних рейсов находятся два пассажира, которые ведут себя неадекватно и нарушают общественный порядок, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

"По словам заявителей, правонарушители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя агрессивно, на замечания не реагировали, выражались нецензурной бранью в адрес работников аэропорта", - говорится в сообщении.

Дебоширами оказались граждане КНР - 51 и 41 года. Сотрудники транспортной полиции сняли их по акту с вышеуказанного авиарейса для выяснения обстоятельств.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанных было алкогольное опьянение "средней степени".

После чего полицейские составили административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и привлекли нарушителей к административному штрафу в размере 5 МРП (12 625тенге) – каждого.

Решением Специализированного межрайонного административного суда Атырау за мелкое хулиганство правонарушители также привлечены к административному штрафу в размере 5 МРП (12 625тенге) – каждый.

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