Сумки Louis Vutton, веер, шоколад – что приватизируют в январе

Подарок в виде корейского веера в количестве трех штук выставляется на торги в пятый раз.

Atameken Business выявила самые интересные объекты приватизации портала gosreestr.kz, выставленные на торги в настоящее время.

Первым примечательным объектом стала коробка шоколада Merci в количестве одной штуки. Оценочная стоимость конфет – 1664 тенге. Продавцом выступает Западно-Казахстанский департамент госимущества и приватизации Минфина. Примечательно, что данная коробка конфет выставляется на торги во второй раз, в первый раз они были запланированы на начало января, но не состоялись из-за недостаточного количества участников, по правилам конкурса – не менее двух. Скорее всего, коробка будет снова выставлена на продажу.

Стоит отметить, сладости ранее выставлялись на приватизацию. Так, судя по всему, подарочный набор, куда вошли конфеты "Ваниль "Жент в шоколаде", ежедневник "Сбербанк" и чай "Басилур", выставлялись на торги шесть раз. В итоге набор ушел за 450 тенге при стартовой цене 3000 тенге. Продавцом выступал Актюбинский департамент госимущества и приватизации.

В целом можно отметить, что алкоголь и напитки не очень быстро находят своего нового покупателя. Так, подарочный набор в виде бутылки виски ScottishHunter и коробки конфет "Птичье молоко" в 2017 году выставляли на торги три раза. В итоге набор был продан за 600 тенге при стартовой цене 4000 тенге. Продавцом также выступал Актюбинский департамент госимущества и приватизации.

Алкогольная продукция и в настоящее время выставлена на приватизацию. До 7 февраля 2019 года продлится прием заявок на приобретение водки "Айдабульская-А" объемом 0,7 литра в количестве 7686 бутылок. Оценочная стоимость составила 15,1 млн тенге, при этом стартовая цена заявлена на сумму 45,5 млн тенге, минимальная цена – 7,5 млн тенге. Тип торгов – на понижение цены. Продавцом выступает Акмолинский департамент госимущества и приватизации.

Подарок в виде корейского веера в количестве трех штук выставляется на торги в пятый раз. Оценочная стоимость презента – 8964 тенге. Наличие обременений и арестов на товар не имеется, сообщается в объявлении. Продавцом выступает Западно-Казахстанский департамент госимущества и приватизации Минфина. Торги запланированы на сегодняшнее число, 25 января.

Еще одним интересным предметом торга, выставленным этим же департаментом, являются пять дорожных сумок марки Louis Vutton. Торги были назначены на 11 часов 25 января, но не состоялись. Причиной является то, что на "момент начала электронного аукциона в аукционном зале по объекту продажи зарегистрировались и находятся менее двух участников аукциона". Стартовая цена совпадает с оценочной стоимостью и составляет 61,7 тысячи тенге. Тип торгов – на повышение. Торги не состоялись во второй раз. Также сегодня на торги были выставлены две сумки марки Louis Vutton со стартовой ценой 21,3 тысячи тенге. Но торги также не состоялись из-за менее двух участников аукциона. Красивые сумочки во второй раз не нашли своего нового хозяина.

Майра Медеубаева

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