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Курсы валют на выходные

Средневзвешенный курс доллара США составил 378,15 (+0,53) тенге за доллар.

Фото : zonakz.net25 января 2019, 16:43

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с утренними торгами доллар немного вернул позиции, но остался в небольшом минусе. Средневзвешенный курс доллара США составил 378,15 (+0,53) тенге за доллар.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,7356 (+0,0111) тенге за рубль.

Средневзвешенный курс евро составил 427,15 тенге за евро.

В торгах приняли участие 22 банка.

В обменниках доллар покупают за 378,7 тенге, продают за 380,3 тенге. Рубль покупают за 5,71 тенге, продают за 5,76. Евро в обменных пунктах покупают за 429,1 тенге, продают за 431,7.


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