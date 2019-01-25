Курсы валют на выходные

Средневзвешенный курс доллара США составил 378,15 (+0,53) тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с утренними торгами доллар немного вернул позиции, но остался в небольшом минусе. Средневзвешенный курс доллара США составил 378,15 (+0,53) тенге за доллар.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,7356 (+0,0111) тенге за рубль.

Средневзвешенный курс евро составил 427,15 тенге за евро.

В торгах приняли участие 22 банка.

В обменниках доллар покупают за 378,7 тенге, продают за 380,3 тенге. Рубль покупают за 5,71 тенге, продают за 5,76. Евро в обменных пунктах покупают за 429,1 тенге, продают за 431,7.

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