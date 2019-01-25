Двух детей сбили на пешеходном переходе в Алматинской области

Один мальчик погиб на месте.

Полицейскими Алматинской области арестован водитель, сбивший двух детей на пешеходном переходе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Как сообщили в ведомстве, 24 января 2019 года, около 15 часов, водитель автомобиля "Hyundai HD 65" сбил двух детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу в поселке Отеген Батыра Илийского района Алматинской области.

"По предварительной версии, 23-летний водитель допустил наезд на двух несовершеннолетних, переходивших дорогу в зоне действия пешеходного перехода. В результате происшествия 11-летний мальчик от полученных травм скончался на месте, второй 13-летний мальчик получивший ушибы и ссадины, после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится досудебное расследование по ст.345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения…, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель задержан и водворён в изолятор временного содержания", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В полиции также добавили, что по результатам медицинского освидетельствования в момент ДТП водитель был трезв.

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