Ассоциация Букмекеров Казахстана высказала свою точку зрения об игромании

Игромания развивается в незаконных игорных заведениях.

По итогам круглого стола в партии "Нур Отан" по вопросам игромании Д.Кусаинов исполнительный директор ОЮЛ "Ассоциация Букмекеров Казахстана" сделал заключение.

По его словам, у ОЮЛ "Ассоциация Букмекеров Казахстана" (далее "Ассоциация") есть альтернативное мнение касательно происходящей ситуации вокруг букмекерских контор.

"В первую очередь, необходимо обратить внимание, что отсутствует доказательная база в обвинениях против букмекерских контор. Все обвинения основывается на слухах и неподтвержденных данных (активисты сами сегодня признали, что это неподтвержденные данные). Хотя всю информацию в отношении размеров уплачиваемых налогов и соответственно доходности букмекерских контор можно было бы легко проверить через публичные источники и государственные органы", - отметил Кусаинов.

Он считает, что игромания развивается, в первую очередь, в незаконных игорных заведениях, с которыми необходимо вести борьбу, привлекать к уголовной ответственности.

"Мы видим, что в последнее время правоохранительные органы активно работают в данном направлении, и мы конечно это очень поддерживаем. Однако, именно государственные органы должны выявлять такие незаконные/подпольные заведения, которые могут прятаться за лицензиями букмекеров, тотализаторов и лотереи. Нужно проводить экспертизу уполномоченному государственному органу в отношении субъектов, выявлять нарушителей и предоставлять информацию в правоохранительные органы. Мы в этой части очень полагаемся на регулятора данной отрасли (Министерство культуры и спорта) и выступаем за ужесточение уголовной ответственности", - уточнил исполнительный директор Ассоциации.

Кроме того, он поделился мнением об игровой зависимости.

"В части влияния игорного бизнеса на лудоманию (игровую зависимость) необходимо привлекать международные компании/институты с нормальной репутацией, которые смогут сделать беспристрастный и независимый анализ. После детального изучения отчетов и аналитических материалов на тему игровой зависимости, можно будет готовить дорожную карту и понимать какие наилучшие шаги в этом направлении можно предпринять. В этой части наша Ассоциация совместно с Министерством культуры и спорта разрабатывала концепцию "самоограничения", когда клиенты игорных заведений могут себя ограничить, чтобы ни казино, ни лотерейная компания, тотализаторы и букмекеры не могли обслуживать таких клиентов. Данный опыт мы переняли от развитых стран и в будущем мы также получим рекомендации от международных институтов в части того, какие еще ноу-хау можно применить для нашей отрасли. При этом важно ко всему подходит очень взвешено и беспристрастно", - заключил Кусаинов.

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