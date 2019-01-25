Назарбаев подписал ряд ратификационных законов

В частности, предусматривается увеличение сроков пребывания граждан Таджикистана без регистрации до 30 дней и с регистрацией до 90 дней.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря 2014 года", передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Согласно договору норматив распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами пяти государств-членов ЕАЭС был установлен сроком на три года, начиная с даты применения Кыргызской Республикой Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Период действия применяемых нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин истек 12 августа 2018 года, поскольку Кыргызская Республика начала применять Единый таможенный тариф ЕАЭС с 12 августа 2015 года.

Протокол предусматривает продление действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин "на срок по 31 декабря 2019 года включительно".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 14 ноября 2018 года.

Кроме того, Президент РК подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о порядке пребывания граждан Республики Казахстан на территории Республики Таджикистан и граждан Республики Таджикистан на территории Республики Казахстан".

Закон предусматривает увеличение сроков пребывания граждан Таджикистана без регистрации до 30 дней и с регистрацией до 90 дней.

Ратификация Соглашения позволит обеспечить правовое урегулирование вопросов пребывания граждан на территории сторон.

В июле 2018 года Соглашение ратифицировано парламентом республики Таджикистан.

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