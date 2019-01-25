Пенсионные накопления казахстанцев составляют 9 377,6 млрд тенге

За 2018 год произошло увеличение "чистого" дохода от инвестирования пенсионных активов.

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 января 2019 года составили 9 377,6 млрд тенге, увеличившись за 2018 год на 1 596,9 млрд тенге (20,5%), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Как объяснили в финрегуляторе, за 2018 год произошло увеличение "чистого" дохода от инвестирования пенсионных активов на 917,1 млрд тенге, который на 1 января 2019 года составил 3 692,0 млрд тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС не имеющих пенсионные накопления) на 1 января 2019 года составило 9,9 млн. счетов.

Сумма пенсионных выплат за 2018 год составила 168,6 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 января 2019 года, по-прежнему, занимают государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (42,5% и 29,6%, соответственно, от общего объема пенсионных активов).

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