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Международные резервы Казахстана составили 88,6 млрд долларов

Денежная база в декабре 2018 года расширилась на 11,1% и составила 6 650,9 млрд тенге.

Фото : 1zoom.me25 января 2019, 17:30

За декабрь 2018 года валовые международные резервы Национального банка РК, по предварительным данным, увеличились на 2,5% или на 762,2 млн долларов США до 30,9 млрд долларов (с начала года снижение на 0,3 % или на 88 млн долларов), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НБ.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (57,7 млрд долларов), на конец декабря 2018 года составили 88,6 млрд долларов.

"Снижение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Национальном банке, а также операции по пополнению активов Национального фонда и обслуживанию внешнего долга правительства были нейтрализованы поступлением валюты на счета правительства и других организаций в Национальном банке", - отметили в финрегуляторе.

Денежная база в декабре 2018 года расширилась на 11,1% и составила 6 650,9 млрд тенге (с начала года расширение на 20,1%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 4,3% до 5 995,7 млрд тенге (расширение на 16,2%).

Денежная масса за декабрь, по предварительным данным, увеличилась на 4,6% (с начала года увеличение на 7,0%) и составила 20 813,4 млрд тенге, наличные деньги в обращении увеличились на 8,5% (увеличение на 16,1%) до 2 260,2 млрд тенге.


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