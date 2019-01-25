Спекулянт дизельным топливом оштрафован в Атырауской области

Мужчина скупал нефтепродукты у водителей.

Штраф за перевозку и продажу дизельного топлива без документов получил мужчина в Атырауской области, передает Zakon.kz.

Спекулянта вычислили сотрудники Службы экономических расследований (далее-СЭР)Департамента государственных доходов по Атырауской области.

"Гражданин М. в 2018 году купил дизельное топливо по сниженным ценам у водителей, проезжающихся на трассах Атырау-Индер и с целью получения прибыли в городе Атырау реализовал без соответствующих документов 1000 литров дизельного топлива на общую сумму 180 000 тенге. Согласно выявленным фактам, СЭР в отношении гражданина М. возбуждено уголовное дело по ст.197 ч.1 УК РК (Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения), проводились следственные действия, и уголовное дело направлено в суд", - сообщили в СЭР.

Суд Атырау признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 (двадцати) месячных расчетных показателей в сумме 48 100 (сорок восемь тысяч сто) тенге.

О незаконном обороте нефти и нефтепродуктов можно сообщить в Службу экономических расследований Департамента государственных доходов по Атырауской области по телефонам 8 (7122) 35 42 09, 35-42-10.

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